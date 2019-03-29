В Тюмени судят четверых иностранцев - взяли в заложники бизнесмена, требовали выкуп и ежемесячную дань

В Тюмени 61-летнего мужчину, его 34- и 35-летних сыновей, а также их общего 38-летнего знакомого судят за похищение бизнесмена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

25 августа 2018 г. эти жители одной из среднеазиатских республик, похитили в одном из торговых центров Тюмени гендиректора одной из компаний. Жертву привезли в садовое товарищество "Березняки-2", где оставили в заложниках, требуя 180 тыс. руб. сразу и 10% от ежемесячной прибыли потом. Вскоре бизнесмену удалось сбежать, а местные жители вызвали ему "скорую". 21 сентября предполагаемые похитители были задержаны.

Дело ушло в прокуратуру для утверждения обвинения и передачи в суд.