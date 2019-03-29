В Тюмени судят четверых иностранцев - взяли в заложники бизнесмена, требовали выкуп и ежемесячную дань

29 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Тюменская область

В Тюмени судят четверых иностранцев - взяли в заложники бизнесмена, требовали выкуп и ежемесячную дань

В Тюмени 61-летнего мужчину, его 34- и 35-летних сыновей, а также их общего 38-летнего знакомого судят за похищение бизнесмена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.
Читайте также:

25 августа 2018 г. эти жители одной из среднеазиатских республик, похитили в одном из торговых центров Тюмени гендиректора одной из компаний. Жертву привезли в садовое товарищество "Березняки-2", где оставили в заложниках, требуя 180 тыс. руб. сразу и 10% от ежемесячной прибыли потом. Вскоре бизнесмену удалось сбежать, а местные жители вызвали ему "скорую". 21 сентября предполагаемые похитители были задержаны.

Дело ушло в прокуратуру для утверждения обвинения и передачи в суд.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени судят четверых иностранцев - взяли в заложники бизнесмена, требовали выкуп и ежемесячную дань

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бизнесмен, похищение, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.09.2018 21:10 Мск В Тюмени задержаны азиаты, которые похитили бизнесмена из торгового центра

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3407

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети