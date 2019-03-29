Адвокаты обжаловали арест Абызова

Адвокаты обжаловали арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, задержанного 26 марта.

Апелляция подана в Мосгорсуд, передает "Интерфакс". Сумма предлагаемого за освобождение экс-министра залога осталась прежней.

Напомним, бывшего министра в суде защищают четыре адвоката. Они ходатайствовали об избрании для него такой меры пресечения, как домашний арест или залоге в 1 млрд рублей.

Предположительно, экс-чиновник приехал в Россию из-за границы на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд руб. Сам Абызов не признает своей вины.