Адвокаты обжаловали арест Абызова

29 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия В России

Адвокаты обжаловали арест Абызова

Адвокаты обжаловали арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, задержанного 26 марта.

Апелляция подана в Мосгорсуд, передает "Интерфакс". Сумма предлагаемого за освобождение экс-министра залога осталась прежней.

Напомним, бывшего министра в суде защищают четыре адвоката. Они ходатайствовали об избрании для него такой меры пресечения, как домашний арест или залоге в 1 млрд рублей.

Предположительно, экс-чиновник приехал в Россию из-за границы на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд руб. Сам Абызов не признает своей вины.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Адвокаты обжаловали арест Абызова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: михаил абызов, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.03.2019 07:43 Мск СМИ: Прослушка Абызова началась за два года до его задержания
Ранее 28.03.2019 00:02 Мск Арестован пятый фигурант уголовного дела против экс-министра Абызова
Ранее 27.03.2019 20:24 Мск Чубайс, дача в Барвихе и миллиардный залог не помогли: суд отправил Абызова под арест
Ранее 27.03.2019 15:35 Мск Дворкович улетел в Сан-Марино до задержания Абызова
Ранее 27.03.2019 15:03 Мск Адвокат Абызова не считает его дело политически мотивированным
Ранее 27.03.2019 14:45 Мск Кремль ответил на рассуждения о кампании против "системных либералов" в связи с делом Абызова
Ранее 27.03.2019 14:10 Мск "Настроение хорошее". Появилось видео, на котором на экс-министра надевают наручники
Ранее 27.03.2019 13:05 Мск Абызов сидит в трехместной камере: при задержании экс-министра не били
Ранее 27.03.2019 08:43 Мск В Новосибирске задержание Абызова связали с "тарифными протестами" 2017 года
Ранее 27.03.2019 02:26 Мск Абызова задержали, заманив в Россию на день рождения экс-коллеги
Ранее 27.03.2019 00:04 Мск Экс-министр Абызов не признает вину
Ранее 26.03.2019 20:26 Мск В Москве задержан экс-министр открытого правительства России Михаил Абызов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3407

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети