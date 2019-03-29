Правительство отложило переход к новой пенсионной системе из-за недовольства россиян

Внесение в Госдуму проекта закона об индивидуальной пенсионном капитале отложено на неопределенный срок. Инициатива, разработку которой Правительство хотело завершить еще в 2018 г., вызвала негативную реакцию россиян, об этом свидетельствуют данные закрытых опросов. Запуск механизма добровольных накопительных пенсий решено провести после того, как общество оправится от шокового повышения пенсионного возраста.

Заказчиком телефонных опросов об ИПК - 6%-ных добровольных отчислениях в накопительную часть пенсии - выступил аппарат президента. Результаты показали, что люди пугаются всего, что связано с продолжением пенсионной реформы, сообщают "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с итоговыми данными. В АП сочли переход на ИПК несвоевременным.

В Министерство труда проект до сих пор не поступил, источники издания в Центробанке утверждают, что закон об ИПК не появится, как минимум, до сентября текущего года, чтобы не нагнетать общественную напряженность.

Напомним, авторы проекта обсуждали идею введения автоматической подписки на новую систему в том случае, если работник не отказался от добровольных взносов. В Госдуме идею раскритиковали, заявив, что это вызовет недовольство.

Об общественном недовольстве реформой в конце 2018 г. говорил министр финансов Антон Силуанов, однако он подтвердил планы Правительства запустить систему уже с 2020 г.

Как сообщало Накануне.RU, повышение пенсионного возраста обрушило рейтинги президента.