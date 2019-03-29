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Правительство отложило переход к новой пенсионной системе из-за недовольства россиян

Внесение в Госдуму проекта закона об индивидуальной пенсионном капитале отложено на неопределенный срок. Инициатива, разработку которой Правительство хотело завершить еще в 2018 г., вызвала негативную реакцию россиян, об этом свидетельствуют данные закрытых опросов. Запуск механизма добровольных накопительных пенсий решено провести после того, как общество оправится от шокового повышения пенсионного возраста.

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Заказчиком телефонных опросов об ИПК - 6%-ных добровольных отчислениях в накопительную часть пенсии - выступил аппарат президента. Результаты показали, что люди пугаются всего, что связано с продолжением пенсионной реформы, сообщают "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с итоговыми данными. В АП сочли переход на ИПК несвоевременным.

В Министерство труда проект до сих пор не поступил, источники издания в Центробанке утверждают, что закон об ИПК не появится, как минимум, до сентября текущего года, чтобы не нагнетать общественную напряженность.

Напомним, авторы проекта обсуждали идею введения автоматической подписки на новую систему в том случае, если работник не отказался от добровольных взносов. В Госдуме идею раскритиковали, заявив, что это вызовет недовольство.

Об общественном недовольстве реформой в конце 2018 г. говорил министр финансов Антон Силуанов, однако он подтвердил планы Правительства запустить систему уже с 2020 г.

Как сообщало Накануне.RU, повышение пенсионного возраста обрушило рейтинги президента.

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Правительство отложило переход к новой пенсионной системе из-за недовольства россиян

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Теги: ИПК, индивидуальный пенсионный капитал, Минфин, накопительные пенсии,



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