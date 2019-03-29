В Госдуму внесен законопроект о защите интересов вкладчиков от недобросовестных кредитных организаций

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий изменения в Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ" , передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Его авторами стали депутаты от "Справедливой России" Сергей Миронов, Валерий Гартунг, Михаил Емельянов, Олег Николаев и Олег Нилов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что закон направлен на "установление новеллы, которая позволит обеспечить и защитить права и интересы вкладчиков, оказавшихся жертвами недобросовестных кредитных организаций, которые не включили указанных вкладчиков - физических лиц в реестр вкладчиков по различным причинам". Авторы законопроекта указывают, что зачастую права таких "забалансовых" вкладчиков оказываются неучтенными в результате ведения черной бухгалтерии в целях вывода денежных средств кредитной организацией, у которой, в конечном итоге,отозвали лицензию. И в результате такие вкладчики оказываются ни с чем.

Депутаты предлагают в случае несогласия вкладчика с размером возмещения по вклада, предоставить ему право провести независимую экспертизу достоверности предоставленных документов, которые подтверждают обоснованность его требований. Экспертиза проводится на основании соглашения между вкладчиком и агентством по страхованию вкладов.

"Существенным условием такого соглашения является условие о резервировании вкладчиком стоимости экспертизы в порядке, установленном агентством, включающее в себя, в частности, следующее: в случае, если в результате проведения экспертизы будет установлен факт, частично или полностью подтверждающий требования вкладчика, зарезервированная сумма возвращается вкладчику агентством в полном объеме. При этом стоимость экспертизы предлагается оплачивать за счет АСВ", - говорится в пояснительной записке.

Если в результате проведения экспертизы требования вкладчика не будут частично или полностью подтверждены, то расходы на ее проведение должны осуществляться за счет зарезервированной суммы. Отмечается, что установление экспертизой достоверности документов, которые представил вкладчик, является основанием для включения подтвержденных указанными документами требований в реестр обязательств банка перед вкладчиками и последующего возмещения по вкладам. Проект направлен на рассмотрение в комитет Государственной думы по финансовому рынку.

Отметим, что депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг ведет разработку еще одного законопроекта, посвященного проблемам вкладчиков. Он предлагает ввести приоритетность возврата денег для вкладчиков, сумма вкладов которых не превышает 10 млн руб.