29 Марта 2019
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На Ставрополье судью лишили привилегий после видео с обнаженной блондинкой на АЗС

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной.

В начале августа в соцсетях появилась видеозапись, на которой человек, похожий на председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, находится на автозаправке в компании обнаженной девушки.

Пользователи опознали служителя Фемиды по госномеру автомобиля, пишет Regnum. Макаров все отрицал, но позже подал в отставку по собственному желанию.

Однако коллегия судей оспорила право Макарова на почетный уход с сохранением преференций.

В феврале военный судья, сбивший на автомобиле девушку в Краснодаре, был оправлен в отставку. Дорожный инцидент с его участием произошел в конце декабря.

Очевидцы заявили, что виновник происшествия пытался скрыться с места аварии. Предположительно, он был в нетрезвом виде.

Известно, что в ДТП пострадала 18-летняя член сборной Краснодарского края по тхэквондо, чемпионка края, победительница первенства ЮФО 2018 года.

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На Ставрополье судью лишили привилегий после видео с обнаженной блондинкой на АЗС

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Теги: судья, обнаженная девушка, ставрополье



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