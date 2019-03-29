Алексей Текслер отказался от участия в Красноярском экономическом форуме и прилетел в Челябинск

Врио губернатора Алексей Текслер отказался от участия в Красноярском экономическом форуме и вернулся в Челябинск.

"Отказ от заявленных ранее планов по участию в экономическом форуме в Красноярске обусловлен приоритетом скорейшего погружения в вопросы управления регионом", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, Текслер находился в рабочей командировке в Москве, в рамках которой состоялась его встреча с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко.