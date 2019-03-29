В Югре рабочий подрядчика "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" объявил голодовку из-за низкой зарплаты

Вахтовик компании "Нефтеавтоматика" Александр Бурцев, работающий на разрабатываемом "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Западно-Тугровском месторождении, объявил голодовку. Так он протестует против низких, по его мнению, зарплат на предприятии. Сегодня у него запланирована встреча с начальством, после которой он решит, продолжать ли акцию, а также появятся ли у него сторонники, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Основной мотив голодовки – низкий уровень зарплат на предприятии. Мы занимаемся обслуживанием систем автоматизации, должна быть определённая квалификация. Имеющие её работники должны получать соответствующую ей зарплату. Её не повышали последние шесть лет, пришло время возмутиться этому", - заявил Накануне.RU Бурцев.

Сейчас Бурцев, работник одной из самых высоких категорий, получает 48 тыс. руб. Коллеги получают до 40 тыс. руб.

"Будем разговаривать с руководством производственного управления. В 16.00 начнётся встреча. Потребуем повышения зарплаты на 30-40%. Голодовку объявил с сегодняшнего дня, пока я один. Есть коллеги, которые изъявили желание присоединится", - резюмировал Бурцев.

В расположенном в Уфе центральном офисе "Нефтеавтоматики" Накануне.RU сообщили, что в курсе ситуации, но комментировать её не будут.

"Информацию о полном состоянии дел мы готовим, позже её отправим заказчику, административным органам, которые её запросят. Потом, если будет необходимость, разместим информацию в СМИ. Пока не комментируем", - отметили в организации.

Согласно официальному сайту компании, АО "Нефтеавтоматика" – правопреемник Всесоюзного производственного объединения "Союзнефтеавтоматика", созданного 31 декабря 1968 г. приказом министра нефтяной промышленности для обеспечения работ по комплексной автоматизации и телемеханизации объектов нефтяной отрасли.