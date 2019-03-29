Мэр Львова укорил Порошенко за незаконно перекрытый центр города к его приезду

29 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Мэр Львова укорил Порошенко за незаконно перекрытый центр города к его приезду

Визит действующего украинского президента Петра Порошенко 28 марта во Львов вызвал недовольство не только у нацистов из "Национального корпуса" (запрещенного в России), которые традиционно пытались сорвать его выступление. Центр города был перекрыт задолго до его приезда, на что местный горсовет разрешения не давал. Это сделали по распоряжению Управления госохраны.
Читайте также:

Мэр Львова Андрей Садовый, недавно снявший свою кандидатуру с президентских выборов, выразил свое недовольство в Facebook.

"Порошенко приезжает во Львов окончательно убедить всех голосовать против себя. Иначе тот беспорядок, который сейчас устроили в центре города, трудно объяснить. Перекрытые центральные улицы, площади, силовики в штатском. УГО незаконно остановило движение общественного транспорта. Петр Алексеевич, львовяне не кусаются. Ну, может, имеют несколько вопросов по поводу обещаний 2014-го, но в целом все законопослушные. Такими действиями вы только провоцируете агрессию", - написал Садовый.

В свою очередь, Порошенко не упустил возможности уколоть Садового, упомянув о проблемах с мусором во Львове.

Что касается вопросов, то именно их избегает Порошенко. Все "ненадежные" люди не подпускаются к сцене, куда проходят только по специальным спискам. Во Львове "Нацкорпус" полиция также не пустила к сцене. Во время выступления олигарха они пытались перекричать его криками "Ганьба!".

Этим визитом Порошенко завершил свое предвыборное турне, в ход которого не посетил ни одного города в юго-восточных областях. Почти все его поездки были в западные области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мэр Львова укорил Порошенко за незаконно перекрытый центр города к его приезду

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3407

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети