Мэр Львова укорил Порошенко за незаконно перекрытый центр города к его приезду

Визит действующего украинского президента Петра Порошенко 28 марта во Львов вызвал недовольство не только у нацистов из "Национального корпуса" (запрещенного в России), которые традиционно пытались сорвать его выступление. Центр города был перекрыт задолго до его приезда, на что местный горсовет разрешения не давал. Это сделали по распоряжению Управления госохраны.

Мэр Львова Андрей Садовый, недавно снявший свою кандидатуру с президентских выборов, выразил свое недовольство в Facebook.

"Порошенко приезжает во Львов окончательно убедить всех голосовать против себя. Иначе тот беспорядок, который сейчас устроили в центре города, трудно объяснить. Перекрытые центральные улицы, площади, силовики в штатском. УГО незаконно остановило движение общественного транспорта. Петр Алексеевич, львовяне не кусаются. Ну, может, имеют несколько вопросов по поводу обещаний 2014-го, но в целом все законопослушные. Такими действиями вы только провоцируете агрессию", - написал Садовый.

В свою очередь, Порошенко не упустил возможности уколоть Садового, упомянув о проблемах с мусором во Львове.

Что касается вопросов, то именно их избегает Порошенко. Все "ненадежные" люди не подпускаются к сцене, куда проходят только по специальным спискам. Во Львове "Нацкорпус" полиция также не пустила к сцене. Во время выступления олигарха они пытались перекричать его криками "Ганьба!".

Этим визитом Порошенко завершил свое предвыборное турне, в ход которого не посетил ни одного города в юго-восточных областях. Почти все его поездки были в западные области.