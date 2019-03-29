В Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение. Жертв и разрушений нет.

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Как сообщили Накануне.RU в краевом ГУ МЧС, эпицентр находился в 300 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского. В некоторых районах краевого центра ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов.

По данным сейсмостанции "Петропавловск", сейсмособытие произошло в Тихом океане утром 29 марта на глубине 98 километров. Установлено, что магнитуда подземного толчка составила 5,7 балла.

На данный момент оперативные группы МЧС России завершили обследование зданий и социально-значимых объектов. По данным ведомства, жертв и разрушений нет.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов.