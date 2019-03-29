29 Марта 2019
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Происшествия Курганская область

"Недопустимо покрывать сотрудников". Шумков отчитал главу Кетовского района за попавшегося за рулем пьяного чиновника

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков жестко отреагировал на преступное поведение сотрудников муниципалитетов, попавших в сводки ГИБДД, передает корреспондент Накануне.RU.

Шумков указал главе Кетовского района Владимиру Архипову на недопустимость попустительского поведения в отношении нарушающих законы сотрудников администрации.

Чиновника Кетовской районной администрации, которого 23 марта задержал наряд ДПС в нетрезвом виде, сейчас рекомендовано уволить. Соответствующее решение уже принято, он уволен.

“Совершенно недопустимо покрывать сотрудников, которые в нетрезвом виде попадаются за рулем, совершая при этом ДТП и подвергая жизни людей опасности. Такое поведение несопоставимо с обликом муниципальных служащих, которые должны являться примером для жителей района, в том числе для молодежи. Потому данного сотрудника рекомендовано уволить и сделать необходимые организационные выводы”, - заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Кроме этого, в прошедшие выходные был зафиксирован случай угона служебного транспорта нетрезвым сотрудником городской администрации Кургана. В отношении него ведется расследование.

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"Недопустимо покрывать сотрудников". Шумков отчитал главу Кетовского района за попавшегося за рулем пьяного чиновника

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Теги: Вадим Шумков, Владимир Архипов, Кетово, пьяный, ГИБДД, руль, покрывательство, увольнение



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