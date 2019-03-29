"Недопустимо покрывать сотрудников". Шумков отчитал главу Кетовского района за попавшегося за рулем пьяного чиновника

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков жестко отреагировал на преступное поведение сотрудников муниципалитетов, попавших в сводки ГИБДД, передает корреспондент Накануне.RU.

Шумков указал главе Кетовского района Владимиру Архипову на недопустимость попустительского поведения в отношении нарушающих законы сотрудников администрации.

Чиновника Кетовской районной администрации, которого 23 марта задержал наряд ДПС в нетрезвом виде, сейчас рекомендовано уволить. Соответствующее решение уже принято, он уволен.

“Совершенно недопустимо покрывать сотрудников, которые в нетрезвом виде попадаются за рулем, совершая при этом ДТП и подвергая жизни людей опасности. Такое поведение несопоставимо с обликом муниципальных служащих, которые должны являться примером для жителей района, в том числе для молодежи. Потому данного сотрудника рекомендовано уволить и сделать необходимые организационные выводы”, - заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Кроме этого, в прошедшие выходные был зафиксирован случай угона служебного транспорта нетрезвым сотрудником городской администрации Кургана. В отношении него ведется расследование.