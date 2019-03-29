Прокуратура Тюмени проводит проверку из-за коммунальной аварии в ЖК "Европейский"

Прокуратура Тюмени проводит проверку по факту прорыва теплосети в ЖК "Европейский", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство проверит соблюдение компанией "УСТЭК" законодательства при предоставлении коммунальных услуг населению. По окончанию проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, прорыв на участке распределительной тепловой сети на ул. Эрвье произошел 27 марта. Видеозаписи и фотографии с места происшествия разлетелись по социальным сетям: на месте прорыва провалился асфальт, в результате два крупногабаритных автомобиля провалились под землю - для того, чтобы извлечь транспортные средства потребовалась помощь МЧС.

Как сообщили в компании УСТЭК для проведения ремонта трубопровода подготовлены необходимые материалы и оборудование, привлечена специальная техника.

"Ограничения подачи тепловой энергии в жилые дома нет. Переключение схемы теплоснабжения было произведено в 04.10. Причины повреждения будут установлены по результатам обследования трассы", - пояснили в компании.