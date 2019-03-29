Прокуратура Тюмени проводит проверку из-за коммунальной аварии в ЖК "Европейский"

29 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область Уральский ФО

Прокуратура Тюмени проводит проверку из-за коммунальной аварии в ЖК "Европейский"

Прокуратура Тюмени проводит проверку по факту прорыва теплосети в ЖК "Европейский", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство проверит соблюдение компанией "УСТЭК" законодательства при предоставлении коммунальных услуг населению. По окончанию проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, прорыв на участке распределительной тепловой сети на ул. Эрвье произошел 27 марта. Видеозаписи и фотографии с места происшествия разлетелись по социальным сетям: на месте прорыва провалился асфальт, в результате два крупногабаритных автомобиля провалились под землю - для того, чтобы извлечь транспортные средства потребовалась помощь МЧС.

Как сообщили в компании УСТЭК для проведения ремонта трубопровода подготовлены необходимые материалы и оборудование, привлечена специальная техника.

"Ограничения подачи тепловой энергии в жилые дома нет. Переключение схемы теплоснабжения было произведено в 04.10. Причины повреждения будут установлены по результатам обследования трассы", - пояснили в компании.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура Тюмени проводит проверку из-за коммунальной аварии в ЖК "Европейский"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЖК Европейский, компания устэк, коммунальная авария



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.03.2019 10:20 Мск Из-за крупной коммунальной аварии в Тюмени два автомобиля угодили в провал

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3407

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети