29 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Украинская армия обстреляла запад Донецка

Сегодня утром украинские военные обстреляли поселок шахты Трудовская на западе Донецка. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Было выпущено 16 мин калибром 120 мм.
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Чуть позже боевики снова обстреляли тот же район тем же орудием, было выпущено 12 мин. Огонь велся из Марьинки, захваченной ВСУ. От обстрела повреждены пять жилых домов по улице Зеленый Гай - посечена кровля, выбито остекление. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Отметим, что в последние недели напряжение на линии разграничения возросло. Это на руку действующему президенту Петру Порошенко, разыгрывающему карту "российской агрессии" накануне выборов.

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Украинская армия обстреляла запад Донецка

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ, обстрел



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