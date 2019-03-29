29 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

Начальник лесничества на Южном Урале и его подчиненный подозреваются в получении взятки

Начальник Пластовского лесничества Виктор Коптяев и его подчиненный подозреваются в получении взятки.

Сейчас возбуждено уголовное дело, следствие считает, что Коптяев и его сотрудник получили взятки в сумме 200 тыс. руб. от представителя бизнесмена за заключение договора на продажу древесины.

"Это преступление было выявлено сотрудниками полиции", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сам Коптяев уголовное преследование комментировать отказался.

"Никак не могу прокомментировать", - сообщил он Накануне.RU.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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Начальник лесничества на Южном Урале и его подчиненный подозреваются в получении взятки

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Теги: Виктор Коптяев, Пласт, лесничество, взятка, древесина, продажа



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