Начальник лесничества на Южном Урале и его подчиненный подозреваются в получении взятки

Начальник Пластовского лесничества Виктор Коптяев и его подчиненный подозреваются в получении взятки.

Сейчас возбуждено уголовное дело, следствие считает, что Коптяев и его сотрудник получили взятки в сумме 200 тыс. руб. от представителя бизнесмена за заключение договора на продажу древесины.

"Это преступление было выявлено сотрудниками полиции", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сам Коптяев уголовное преследование комментировать отказался.

"Никак не могу прокомментировать", - сообщил он Накануне.RU.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.