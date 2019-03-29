Сбежавший из части в Тверской области военнослужащий найден мертвым

Вооруженный военнослужащий, сбежавший из расположения воинской части в Ржеве, найден мертвым.

Предварительно, он покончил с собой, передает Regnum. Известно, что погибший - 27-летний старший сержант.

Он сбежал около 4 часов утра. Сообщалось, что при себе у дезертира был автомат Калашникова, каска, бронежилет, а также более 100 патронов и штык-нож. Личный состав части был немедленно поднят по тревоге.

В МВД уточнили, что солдат 1991 года рождения, он проходил службу по контракту.