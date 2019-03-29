29 Марта 2019
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Происшествия Центральный ФО В России

Сбежавший из части в Тверской области военнослужащий найден мертвым

Вооруженный военнослужащий, сбежавший из расположения воинской части в Ржеве, найден мертвым.

Предварительно, он покончил с собой, передает Regnum. Известно, что погибший - 27-летний старший сержант.

Он сбежал около 4 часов утра. Сообщалось, что при себе у дезертира был автомат Калашникова, каска, бронежилет, а также более 100 патронов и штык-нож. Личный состав части был немедленно поднят по тревоге.

В МВД уточнили, что солдат 1991 года рождения, он проходил службу по контракту.

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Сбежавший из части в Тверской области военнослужащий найден мертвым

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Теги: военнослужащий, тверская область



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Ранее 29.03.2019 09:28 Мск Из воинской части в Тверской области сбежал вооруженный дезертир

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