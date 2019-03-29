Суд определился с датой рассмотрения апелляции бойца Емельяненко

Суд определился с датой рассмотрения апелляции известного бойца Александра Емельяненко, который обжаловал решение о штрафе и лишении его водительских прав.

Ранее Емельяненко пытался скрыться от полицейских на золотом "Мерседесе" и разбил несколько автомобилей: за это скандального бойца арестовали на 10 суток. В дальнейшем мировой суд Кисловодска приговорил Александра к лишению водительских прав на полтора года и штрафу в 30 тыс. руб. Позже он подал апелляционную жалобу на это решение.

Как сообщили ТАСС в Кисловодском городском суде, к ним поступила жалоба Емельяненко. Ее рассмотрение назначено на 25 апреля.

Напомним, из-за инцидента с погоней и арестом боец был снят с турнира RCC 6, который состоится в мае в Челябинске.