Такое возможно? Екатеринбург попал в топ-10 городов России по качеству уборки снега

Екатеринбург занял четвёртое место по индексу качества уборки снега. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, всего в рейтинговой таблице 48 городов.

В опросе Domofond.ru по всей России граждане оценили качество уборки в своих городах. Жителям предложили ответить на следующие вопросы:

Довольны ли вы тем, как чистят дворы и территорию около домов?

Хорошо ли чистят автомобильные дороги?

Мешают ли сугробы парковаться? Занимают ли сугробы парковочные места?

Как быстро на улицах убирают снег после снегопада?

Каким образом убирают снег и обрабатывают дороги у вас в городе?

Согласно итогам, в топ-10 городов, где лучше всего чистят придомовые территории, Екатеринбург занял четвёртое место. Первые позиции у Сургута, Хабаровска и Тюмени. Хуже всего дела в Орле, Воронеже и Ярославле.

В топ-10 городов, где лучше всего чистят автодороги столица Урала на шестой позиции, пропустив перед собой Сургут, Тюмень, Пермь, Мурманск и Красноярск. В аутсайдерах Саратов, Ярославль и Орел.

Отметим, что на некачественную уборку улиц этой зимой неоднократно указывали и горожане и Госавтоинспекция. Жители отмечали, что снег с дорог и тротуаров не убирается, а просто сдвигается к обочине, образуя валы. ГИБДД обращала внимание, что нарушения выражены в наличии снежного наката на проезжей части, снежных валов, а также было обнаружено, что пешеходные переходы не расчищались от снега. Были претензии к качеству уборки парка Зеленая роща, где трактор повредил стволы вековых деревьев. Затянули с уборкой и владельцы коммерческих площадок – им пришлось угрожать штрафами.

Вместе с тем, пока темп работ недостаточен, чтобы говорить об избавлении от извечной проблемы Екатеринбурга в межсезонье – грязи на дорогах и тротуарах. Высокинский ставил задачу сделать улицы чистыми к концу марта. Возможно, если бы работа по вывозу снега была организована должным образом на протяжении всей зимы, а не только к ее концу, то с этой задачей было бы справиться проще.