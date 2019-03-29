Ямальский проект НОВАТЭКа получит бюджетное финансирование

В федеральный бюджет на следующие три года будут заложены средства на строительство терминала сжиженного природного газа и конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта. Поручение правительству включить эти расходы в проект дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Терминал предназначен для завода НОВАТЭКа "Арктик СПГ - 2". Кроме того, президент поручил выделить ассигнования на реконструкцию судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря.

Ранее СМИ сообщали, что совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в письме на имя президента оценил расходы на дноуглубление в Обской губе возле терминала и расширение подходного канала в 12,3 млрд руб.