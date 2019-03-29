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СМИ: Правительство отказалось от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

Вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ закрыт, сообщает РБК.

Источники издания в правительстве и в Минкульте подтвердили, что тема не стоит на повестке дня. По словам одного из них, "чтобы церковь там нормально функционировала, никакая передача не нужна".

Издание отмечает, что не передавать собор решили в том числе из-за недовольства жителей Санкт-Петербурга, где в сентябре состоятся выборы губернатора.

Напомним, ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса - его владельцем остается город.

В 2017 году избирательная комиссия Санкт-Петербурга подготовила проект решения о проведении референдума по поводу предполагаемой передачи Исаакия в пользование Русской православной церкви.

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СМИ: Правительство отказалось от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

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Теги: Исаакиевский собор, РПЦ



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