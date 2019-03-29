Антипинский НПЗ купит тот, кто готов сначала терпеть убытки, но потом "продавить" повышение индексирующей ставки и выиграть

Оценивая перспективы сделки по продаже Антипинского НПЗ, эксперты отмечают, что речь идёт о торговле "неликвидом" – переработка нефти убыточна. С другой стороны, производство можно вывести "в плюс", но для этого нужны финансовые и административные ресурсы. Поэтому купить НПЗ может компания, которая готова на первых порах потерять в деньгах, но потом выиграть за счёт успешного лоббирования повышения индексирующей надбавки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Сбербанк и ГК "Новый поток" в течение полугода планируют продать Антипинский НПЗ. Рассматриваются несколько вариантов сделки. Поиск нового собственника уже идет. При этом продажа акций может покрыть обязательства "Нового потока" перед финансовым учреждением.

Исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова полагает, что, оценивая реалистичность информационного повода, следует отметить, что Антипинский НПЗ – это "девятимиллионник", добившийся максимальных результатов в производстве основных видов нефтепродуктов высокого качества.

"Когда Сбербанк закладывал в 2013 г. условия кредитования для Антипинского НПЗ, то параметры, на которые рассчитывали инвесторы, должны были окупить инвестиции за 5-6 лет. Об этом сообщал председатель совета директоров группы "Новый поток" Дмитрий Мазуров в своём докладе на сессии по завершению налогового маневра в нефтеперерабатывающей отрасли в рамках Российской энергетической недели", - рассказала Сафонова Накануне.RU.

Но на экономику НПЗ налоговый манёвр произвёл разрушающее воздействие. Все обязательства по модернизации завод выполняет, но рентабельность, на которую рассчитывал менеджмент предприятия, не обеспечивается.

"Антипинский НПЗ – это мощный актив, доказательство того, что частный бизнес способен поддерживать нефтепереработку в России, формировать баланс на региональном рынке. Очевидно, продавать наиболее значимый актив группы "Нью стрим" неэффективно, важно обеспечить наиболее благоприятные инвестиционные условия для деятельности предприятий группы", - говорит эксперт.

Возвраты демпфирующей компоненты в бюджет, низкая цена на бензин на внутреннем рынке относительно индекса экспортной альтернативы, множество дополнительных условий для получения субсидий, отсутствие объяснимой методологии распределения коэффициентов, участвующих в формуле расчёта обратного акциза, переизбыток топлива на рынке, меры по лицензированию экспорта – все это ложится тяжелым грузом на сектор нефтепереработки.

"В целом, актив Антипинского НПЗ очень привлекателен для приобретения, но, учитывая закредитованность предприятия, его продажа может быть сопряжена с высокой стоимостью актива при отсутствии ясных финансовых перспектив на фоне налогового манёвра. В то же время, как собственникам Антипинского НПЗ, так и Сбербанку важно оценить рыночные предложения. Именно поэтому появление в информационном поле сведений о продаже актива, во-первых, даст видение потенциальных заинтересованных лиц и позволит сформировать средневзвешенную оценку стоимости актива", - сказала Сафонова.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал Накануне.RU, что претендентов на подобные активы не так много.

""Роснефть", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", да и всё. Кто из них выберет, сказать сложно. Ситуация не очень хорошая для перерабатывающих активов. Налоговый манёвр приводит к тому, что переработка становится не очень-то выгодной. Пока не настроен механизм компенсации индексирующей надбавки, выходит, что компании перерабатывают нефть себе в убыток", - заявил Юшков.

Именно эти мотивы заставили "Сбербанк" продать Антипинский НПЗ.

"Вряд ли "частники" заинтересуются. Переработка не очень привлекательна, поэтому речь идёт о компаниях, которые готовы терпеть убытки, но лоббировать повышение индексирующей надбавки и выйти "в плюс". То есть покупать будут те, кто имеют возможности лоббизма, "Роснефть" та же самая", - подытожил Юшков.

Алёна Ласкутова, Михаил Лукашкин