Увольняются пресс-секретари, отвечавшие за имидж власти Екатеринбурга

Руководители пресс-служб мэрии Анатолий Карманов и думы Екатеринбурга Алёна Земляникова увольняются с работы по собственному желанию со следующего понедельника, эту информацию Накануне.RU подтвердили оба пиарщика городской власти.

Рассказывать о новых местах работы Карманов и Земляникова не спешат, но говорят, что уже договорились о трудоустройстве. Оба оценивают свою работу во власти как очень интересную и насыщенную, благодарят руководство за "уникальный опыт", а коллег-журналистов – за понимание и профессионализм.

Как пояснила Накануне.RU советник главы Екатеринбурга Екатерина Кузёмка, отвечающая, в том числе, за работу со СМИ, Карманов сам проявил инициативу, решив расстаться с муниципальной службой, и уже нашёл "денежную работу с более свободным графиком". По её словам, на две недели пиар-служба мэрии останется без руководителя, обязанности пресс-секретаря распределят между всеми сотрудниками. За это время подыщут кандидатуру на освободившуюся должность.

Кроме того, в горадминистрации решили восстановить должность пресс-атташе главы муниципалитета: ставка есть, а открытый конкурс на замещение вакансии объявят уже в понедельник.

Председатель гордумы Игорь Володин также уверяет, что Земляникова увольняется по своей инициативе, что две недели ей будут искать замену, а кандидат на должность не определён.

"Пресс-служба думы продолжит работу в обычном режиме, но пока без руководителя, которого мы подыщем в течение двух недель и возьмём на испытательный срок", - поделился с Накануне.RU Володин.

В то же время депутаты гордумы уже обсуждают как "решённый" вариант с назначением на место Земляниковой медиаменеджера Рустама Губина - владельца продакшн-студии "Финансист", которая выпускала по муниципальному контракту телепередачу "Сегодня в городской думе".