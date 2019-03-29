Из воинской части в Тверской области сбежал вооруженный дезертир

Из воинской части, расположенной в городе Ржеве Тверской области, сбежал вооруженный солдат.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, при себе у дезертира был автомат Калашникова, каска, бронежилет, а также более 100 патронов и штык-нож. Личный состав части был немедленно поднят по тревоге, сейчас ведется розыск.

Известно, что военным оказывают содействие представители полиции. Ориентировки на солдата уже направлены в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям, а также Москве.

По данным ГУ МВД России по Тверской области, солдат 1991 года рождения, он проходил службу по контракту и сбежал около 4 часов утра. Источник в правоохранительных органах уточнил, что беглец находился в звании сержанта.

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