Из воинской части в Тверской области сбежал вооруженный дезертир

29 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

Из воинской части в Тверской области сбежал вооруженный дезертир

Из воинской части, расположенной в городе Ржеве Тверской области, сбежал вооруженный солдат.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, при себе у дезертира был автомат Калашникова, каска, бронежилет, а также более 100 патронов и штык-нож. Личный состав части был немедленно поднят по тревоге, сейчас ведется розыск.

Известно, что военным оказывают содействие представители полиции. Ориентировки на солдата уже направлены в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям, а также Москве.

армия военная автоинспекция ваи(2015)|Фото: Накануне.ru

По данным ГУ МВД России по Тверской области, солдат 1991 года рождения, он проходил службу по контракту и сбежал около 4 часов утра. Источник в правоохранительных органах уточнил, что беглец находился в звании сержанта.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Генштабе заявили, что в России в три раза сократилось число уклонистов от службы в армии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Из воинской части в Тверской области сбежал вооруженный дезертир

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дезертир, армия, сбежал, Тверская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.03.2019 10:15 Мск Сбежавший из части в Тверской области военнослужащий найден мертвым

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3397

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети