Путин не поддержал проект строительства ВСМ в сторону Казани

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный-Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва-Казань, пишет газета "Коммерсант".

Позиция президента была высказана на этой неделе в ходе встречи с вице-премьером Максимом Акимовым. Путин склоняется к необходимости создания альтернативной платной автодороги до столицы Татарстана, за строительство которой выступил Минфин.

Формальное решение, однако, еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля.

В январе сообщалось, что Правительство согласовало строительство первого участка высокоскоростной магистрали Москва - Казань. Участок Железнодорожный - Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода оценивается в 621,55 млрд руб.

ВСМ "Москва-Казань" должна стать участком глобального транспортного проекта "Евразия" - магистрали, которая должна соединить Пекин и Берлин в рамках реализации инициативы "Один пояс – один путь". Поэтому китайские инвесторы готовы поучаствовать в финансировании российских участков магистрали, в том числе, ВСМ, стоимость которой оценивается в 1,288 трлн руб.