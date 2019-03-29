В Челябинске двух полицейских подозревают в получении взятки за непроведение миграционных проверок

В Челябинске на двух сотрудников ГУ МВД России по региону возбуждено уголовное дело, правоохранителей подозревают в получении взятки.

Следствие считает, что в марте этого года полицейские получили 30 тыс. руб. в виде взятки от представителя фирмы за непроведение проверок соблюдения миграционного законодательства, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ, которые работали совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.