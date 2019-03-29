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Армия и ВПК За рубежом

Конгресс США собирается расторгнуть сделку с Турцией по F-35

В Конгрессе США задумали принять законопроект, запрещающий Турции продажу истребителей F-35. Сделку планируется остановить до тех пор, пока Анкара не даст гарантий, что не станет закупать у РФ зенитно-ракетные комплексы С-400.

Как передаёт ТАСС, сенаторы опасаются, что Россия сможет получить доступ к американскому самолёту и технологии.

Турция планировала приобрести 30 новейших американских истребителей. Ранее Пентагон намеревался продать F-35, несмотря на противодействие Конгресса. Турецкие лётчики уже прошли обучение на этих машинах, а первые два самолёта были переданы ещё летом прошлого года. Церемония передачи прошла на базе Форт-Уэрт в штате Техас.

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Конгресс США собирается расторгнуть сделку с Турцией по F-35

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Теги: Турция, F-35, Конгресс



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