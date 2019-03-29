29 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале рецидивист сжег магазин, склады и ветеринарную клинику

Полицейские Первоуральска задержали подозреваемого в поджоге магазина. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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По ее данным, возгорание произошло в одном из продуктовых магазинов на улице Краснодонцев: огонь распространился на соседние складские помещения и кровлю ветеринарной клиники. Площадь пожара составила более 1,5 тыс. кв.м, а сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 100 млн руб.

Экспертиза показала, что причиной возгорания стал умышленный поджог, в связи с чем полицией было возбуждено уголовное дело. Вскоре был задержан подозреваемый: им оказался 33-летний неоднократно судимый местный житель.

Мужчина не стал отпираться и признался в содеянном. Пока его отпустили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.

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На Среднем Урале рецидивист сжег магазин, склады и ветеринарную клинику

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Теги: поджог, МВД, Первоуральск



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