"Меня могут убить!" Лидер вкладчиков "Югры" опасается за свою жизнь

Лидер вкладчиков банка "Югра" Николай Николаев опасается за свою жизнь. Об этом он сообщил в группе "превышенцев" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Я, Николаев Николай Николаевич, последнее время нахожусь под сильнейшим давлением наших врагов! Всех своих родственников, друзей и знакомых я предупредил, что будет необходимо обнародовать определенную информацию в том случае, если со мной что-либо случится! Я реально опасаюсь, что меня могут убить, навредить моим родственникам и моему делу. Против меня, с целью воздействия на всех вкладчиков, могут быть использованы самые разные и грязные технологии", - пишет "превышенец".

К таким грязным технологиям Николай Николаев отнес "публикацию тотальных фальсификаций", "монтаж фото, видео и аудио материалов" с целью дискредитации, найм преступных группировок, нанесение физических увечий, заказные статьи в СМИ, взлом личных данных и рассылку сообщений от его имени, внезапное отравление, организацию несчастного случая, обзвоны от имени Союза вкладчиков и другие манипуляции.

Николай Николаев попросил вкладчиков обратиться в правоохранительные органы для предоставления гарантий защиты, а также опубликовал открытое письмо к основному акционеру банка "Югра" Алексею Хотину с требованием провести встречу с инициативной группой вкладчиков.

"Нас крайне беспокоит атмосфера неопределенности с банкротством банка "Югра" и ее затянувшиеся сроки. Мы не рассматриваем встречу с Нефедовым, Шиляевым и прочими лицами с заранее заданной позицией, мнение которых мы неоднократно слышали! Мы очень долго поддерживали банк, но в комитете кредиторов пощады не будет никому! Только отражение интересов кредиторов! В случае, если и это предложение будет проигнорировано и ответы на поставленные вопросы не будут нами получены, я, как выразитель мнения тысяч своих доверенных лиц, буду вынужден полностью поменять стратегию перед третьим собранием комитета кредиторов! Для нас важно лишь и только одно - это то, когда вкладчики, которые доверили вашему банку свои накопления, получат назад все свои деньги в кратчайшие сроки! Мы готовы не только обсуждать любые варианты и конфигурации, но даже помочь вам выйти из этой ситуации победителем, используя все возможности созданного комитета кредиторов. Однако, только при одном условии - вернуть деньги людям в полном объеме. Уверен, ваши слова о деловой репутации не пустой звук и вы примете взвешенное решение, найдя пару часов свободного времени в своем плотном графике для ответов на вопросы 35 тыс. ваших клиентов", - говорится в тексте обращения.

Связаться с Николаевым не удалось - его телефон выключен.

Отметим, что страсти вокруг банка "Югра" накаляются с каждым днем все сильней. 20 марта прошло очередное собрание кредиторов, однако собранию не удалось набрать кворум - 46% вместо 50%.

Ранее сообщалось, что охранники Агентства по страхованию вкладов якобы избили и вытолкали из здания АСВ в Москве кредитора банка "Югра" Михаила Долматова и его помощницу. Видеозапись инцидента мужчина опубликовал в социальных сетях. В АСВ на запрос корреспондента Накануне.RU с просьбой прокомментировать случившееся не ответили до сих пор.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в организацию временную администрацию, затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" - физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В помощь вкладчикам депутат Госдумы Валерий Гартунг подготовил сенсационный законопроект. Он предлагает ввести приоритетность возврата денег для вкладчиков, сумма вкладов которых не превышает 10 млн руб.