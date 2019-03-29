В Челябинске регоператора капремонта и "Жилкомсервис" заподозрили в антиконкурентном поведении на торгах

Челябинское УФАС усматривает в действиях регоператора по капремонту и ООО "Жилкомсервис" признаки заключения антиконкурентного поведения на торгах. Следующее заседание назначено на 15 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

26 марта ведомство приняло заключение об обстоятельствах дела. Теперь регоператор и "Жилкомсервис" могут представить пояснения и доказательства в отношении обстоятельств, изложенных в заключении.

УФАС считает, заказчик намеренно необоснованно отклонил заявки ООО "РУСКО ЛИФТ" и ООО "СКМ" и заключил договор с ООО "Жилкомсервис", несмотря на наличие выданных предписаний.

Речь идет об аукционе на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, и ремонту лифотовых шахт. Начальная цена закупки составила 219,7 млн рублей.

На аукцион было подано шесть заявок, но допущено только две - ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" и ООО "Жилкомсервис". При этом первая компания непосредственно в аукционном торге не участвовала.

Заявки двух компаний были отклонены из-за отсутствия сведений о данных хозяйствующих субъектах в реестре квалифицированных подрядных организаций. Однако они были включены в реестр. Заказчику было предписано рассмотреть их заявки, но предписания антимонопольного органа не были исполнены.

В результате контракт заключили за 218,6 млн руб.

Регоператора оштрафовали на 200 тыс. руб. Сейчас он обжалует постановления антимонопольного органа в судебном порядке.