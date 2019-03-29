В Челябинске регоператора капремонта и "Жилкомсервис" заподозрили в антиконкурентном поведении на торгах

29 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

В Челябинске регоператора капремонта и "Жилкомсервис" заподозрили в антиконкурентном поведении на торгах

Челябинское УФАС усматривает в действиях регоператора по капремонту и ООО "Жилкомсервис" признаки заключения антиконкурентного поведения на торгах. Следующее заседание назначено на 15 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

26 марта ведомство приняло заключение об обстоятельствах дела. Теперь регоператор и "Жилкомсервис" могут представить пояснения и доказательства в отношении обстоятельств, изложенных в заключении.

УФАС считает, заказчик намеренно необоснованно отклонил заявки ООО "РУСКО ЛИФТ" и ООО "СКМ" и заключил договор с ООО "Жилкомсервис", несмотря на наличие выданных предписаний.

Речь идет об аукционе на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, и ремонту лифотовых шахт. Начальная цена закупки составила 219,7 млн рублей.

На аукцион было подано шесть заявок, но допущено только две - ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" и ООО "Жилкомсервис". При этом первая компания непосредственно в аукционном торге не участвовала.

Заявки двух компаний были отклонены из-за отсутствия сведений о данных хозяйствующих субъектах в реестре квалифицированных подрядных организаций. Однако они были включены в реестр. Заказчику было предписано рассмотреть их заявки, но предписания антимонопольного органа не были исполнены.

В результате контракт заключили за 218,6 млн руб.

Регоператора оштрафовали на 200 тыс. руб. Сейчас он обжалует постановления антимонопольного органа в судебном порядке.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске регоператора капремонта и "Жилкомсервис" заподозрили в антиконкурентном поведении на торгах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: регоператор, капремонт, торги, УФАС, аукцион, сговор,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3397

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети