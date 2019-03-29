Сечин в отличном настроении посетил матч ЦСКА-СКА: в вип-ложе перецеловал Шойгу и Тимченко

Глава "Роснефти" Игорь Сечин накануне вечером посетил хоккейный матч ЦСКА-СКА в отличном настроении, судя по фото и видео, появившимся в Сети.

Кадры с вип-ложи облетели телеграмм-каналы и соцсети. Во время представления Сергея Шойгу главный исполнительный директор "Роснефти" (компания является спонсором ЦСКА) сначала поставил министру обороны "рожки", после чего и вовсе чмокнул в макушку.

Вместе с ними из ложи "армейцев" за игрой следил президент СКА Геннадий Тимченко. Сечин поцеловал и его.

ЦСКА в итоге обыграл СКА и повел в финальной серии Запада – 1-0.

Стоит отметить, накануне был задержан и отправлен под домашний арест бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред в ДФО и бывший вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев.

Как сообщили в СКР, дело возбуждено в связи с хищением мошенническим путем денежных средств у "Роснефти". Связано ли громкое задержание с хорошим настроением Игоря Сечина, остается неизвестным.