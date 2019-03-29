29 Марта 2019
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Общество За рубежом

Новый клип Rammstein вызвал скандал и набрал за несколько часов 5 млн просмотров

Группа Rammstein представила на YouTube новый клип на песню "Германия" ("Deutschland"). Всего за 12 часов ролик с хронометражем в девять минут посмотрели 5 млн раз.

Клип, представляющий собой мини-фильм, посвящен национальному аллегорическому символу страны – женскому образу Германии. Причем королева-воительница Германия предстает в виде темнокожей женщины. Главная героиня связывает несколько эпизодов из истории страны: римская Германия, средневековье, XIX век, нацистская Германия, ГДР.

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Видео, которое не обошлось без многочисленных сцен насилия и оргий, уже вызвало многочисленные споры. Так, сцена в нацистском лагере с казнью через повешенье вызвала недовольство организаций по борьбе с антисемитизмом. "То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно", — заявила экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох. Она также подчеркнула, что музыканты умаляют тему холокоста. С ней согласился уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Он обвинил коллектив в "безвкусной эксплуатации свободы творчества" и посчитал, что они перешли черту дозволенного", пишет Лента.ру.

Отметим, в русскоязычном сегменте YouTube сервис предупреждает, что "видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей" и предлагает подтвердить свой возраст перед просмотром клипа.

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Новый клип Rammstein вызвал скандал и набрал за несколько часов 5 млн просмотров

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Теги: Rammstein, Deutschland, клип, скандал



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