29 Марта 2019
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Общество Свердловская область

Депутат Екатеринбурга предложил провести инвентаризацию мест на кладбище и создать единый реестр

Депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ Роман Ступников обратился к главе города с инициативой проведения инвентаризации городских кладбищ для создания единого реестра мест под захоронение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По словам депутата, сейчас на кладбищах творится беспредел, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ступников приводит пример женщины-инвалида, которая 27 дней хоронила своего родственника.

"Ко мне обратился руководитель общественной организации "Уральский благотворительный фонд помощи инвалидам и социально незащищенным гражданам" Ермаков Николай Александрович. Сотрудники фонда 27 дней боролись за право женщины-инвалида захоронить своего покойного родственника. Но даже в этом случае ей было выделено место под захоронение на окраине кладбища, куда даже здоровому человеку добраться проблематично, не говоря уже о инвалиде-колясочнике. При этом, по словам женщины, ей предлагали за дополнительную плату решить все ее проблемы", - пишет Ступников.

Партия КПРФ предлагает провести инвентаризацию и создать единый реестр мест под захоронение, а также внедрить "акт приёма-передачи выполненных работ", которые должны подписать распорядитель кладбища и заявитель или его представитель.

"Что делать в такой ситуации? Можно, как женщина из Самары, привезти покойного к зданию правительства. А можно и нужно внести изменения в регламент, тем самым навести порядок в данной сфере", - считает депутат.

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Депутат Екатеринбурга предложил провести инвентаризацию мест на кладбище и создать единый реестр

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Теги: екатеринбург, кладбище, захоронение, реестр



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