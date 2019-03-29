Пусть живут до 82 лет: на возрастных уральцев потратят 500 млн рублей

В 2019 году в Свердловской области на финансирование мероприятий региональной программы "Старшее поколение", входящей в нацпроект "Демография", из федерального бюджета будет выделено 150 млн руб., ещё 356 млн руб. направят из областной казны, таким образом общий объём средств составит 506 млн руб., сообщили Накануне.RU в областном парламенте.

По словам председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, программа "Старшее поколение" действует с 2011 года в рамках поручений главы государства. Главная цель - увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан после 55 лет. Для Свердловской области этот показатель к 2025 году установлен на уровне 82 лет.

В настоящее время правительство Свердловской области готовится приобрести 23 автомобиля для медицинских учреждений, транспорт намерены использовать для доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Планируется, что автомобили получат больницы Новолялинского, Верхотурского, Алапаевского, Шалинского, Пригородного, Артемовского, Таборинского, Камышловского, Тавдинского и других районов.

Средства программы также направят на трудоустройство и дополнительное профессионально образование людей предпенсионного возраста. До 2025 года планируется переобучить и трудоустроить 8 тыс. 808 человек, в том числе 1 тыс. 468 - в 2019 году.