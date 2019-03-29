Из правительства Хабаровского края после обысков уволилась высокопоставленная чиновница

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина решила уволиться. В самом правительстве эту информацию подтвердили.

Как сообщил РИА Новости представитель краевого правительства, Пудовкина сейчас находится в отпуске с последующим увольнением с 1 апреля.

"Это ее собственное желание, претензий к ее работе на этом посту не было", - уточнил собеседник агентства.

Стоит отметить, что Наталью Пудовкину назначили на эту должность 3 декабря 2018 года.

Ранее стало известно об обысках в кабинете заместителя председателя правительства Хабаровского края Владимира Хлапова. Сообщалось, что мероприятия идут в рамках дела, возбужденного по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах".