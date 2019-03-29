Киргизская диаспора готовит обращение к Путину из-за Якутии

В киргизской диаспоре посчитали запрет трудоустройства мигрантов в Якутии очень жесткой мерой.

Это противоречит договору в рамках Евразийского экономического союза и российскому законодательству, заявил председатель межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров.

Подобное должно решаться на межгосударственном уровне, добавил он, отметив, что киргизская диаспора готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, в Якутии на законодательном уровне запретили принимать на работу мигрантов, соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Уточняется, что установлен запрет на 33 вида экономической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Якутске продолжаются нападения местных жителей на мигрантов. Ситуация в городе накалилась в марте, когда приезжий из Киргизии изнасиловал местную жительницу, затащив ее в машину.

Как выяснил Regnum, киргиза,подозреваемого в изнасиловании, должны были выдворить из России задолго до совершения этого преступления. Мигрант ранее уже 13 раз привлекался к ответственности за нарушения КоАП РФ.

Вечером 17 марта прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев. На следующий день с возмущенным населением встретилось руководство города и республики, людей призвали не поддаваться на провокации.