В России вступили в силу законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти

В России с 29 марта вступили в силу законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти.

Напомним, Госдума приняла их в третьем чтении 7 марта, а Совет федерации 13 марта. Президент России Владимир Путин одобрил обе инициативы 18 марта.

Документ об ответственности за распространение недостоверной информации был внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Дмитрием Вяткиным. Закон предполагает штраф до 1,5 млн руб.