Центр подготовки молодых футболистов требует с футбольного клуба "Амкар" 30 миллионов

Арбитражный суд Пермского края включил в общий реестр требований кредиторов требование Центра подготовки молодых футболистов "Амкар", передает корреспондент Накануне.RU. Организация пытается взыскать 30,8 млн руб.

Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда, долг перед центром образовался в сентябре 2015 г. Руководство "Амкара" заключило с центром подготовки молодых футболистов договор займа на 50 млн руб. Полученные от кредитора денежные средства потрачены клубом на оплату текущих расходов: выплату заработной платы, оплату командировочных расходов, оплату страхования игроков, оплату услуг по обеспечению безопасности на матчах, выплату в Российский футбольный союз.

Суд включил требование ЦПМФ "Амкар" в третью очередь реестра требований кредиторов.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.