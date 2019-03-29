Мутко и Текслер на встрече в Москве обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и врио губернатора Алексей Текслер на встрече в Москве обсудили подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, расселение пострадавшего дома в Магнитогорске и достройку домов дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер рассказал, что провел встречу с жителями дома, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда.

"Они жаловались на проблемы с получением медпомощи. По моему распоряжению всех их поставят на диспансерное наблюдение медицинских специалистов соответствующих профилей. Сейчас в Магнитогорске продолжают работать с населением и.о. первого заместителя губернатора и представители регионального министерства соцотношений, которые оказывают всевозможную помощь", - отметил он.

Также стороны обсудили ход строительства и реконструкции объектов к ШОС и БРИКС.

"Договорились о том, что продолжим работу по всем поручениям президента Владимира Путина", – сообщил по итогам встречи врио губернатора.

Ранее стало известно, что в преддверии ШОС и БРИКС муниципалитеты Челябинской области получат дополнительно почти 1,8 млрд руб. на дорожную деятельность, благоустройство территорий, модернизацию объектов коммунального хозяйства. Соответствующие поправки в областной бюджет одобрили депутаты ЗСО.