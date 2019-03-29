В Лангепасе горожанина "накрыла" сошедшая с крыши "лавина", он получил тяжёлую травму

Житель Лангепаса пострадал из-за падения на него с одной из крыш снега. Виновным в этом может быть сотрудник управляющей компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

37-летний югорчанин получил перелом бедренной кости. Врачи посчитали травму тяжёлой. Следствие полагает, что сход снега произошёл из-за ненадлежащего исполнения мастером управляющей компании своих обязанностей – он должен был контролировать состояние крыши и организовать её очистку от снега.

Возбуждено уголовное дело.