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Происшествия В России

СМИ: Прослушка Абызова началась за два года до его задержания

Прослушка бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова началась по меньшей мере за два года до его задержания, сообщает РБК.

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым - Николаем Степановым, - расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, уточнили источники издания.

Версия следствия, что Абызов руководил преступным сообществом, строится именно на материалах прослушки.

Напомним, предположительно, экс-чиновник приехал в Россию из-за границы на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд руб. Сам Абызов не признает своей вины.

Соучастниками экс-министра стали сразу несколько человек - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Обманом злоумышленники похитили деньги двух компаний - ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".

Ранее суд арестовал экс-министра до 25 мая. Не помогли бывшему высокопоставленному лицу наличие ряда личных поручительств, представленных суду. За него в частности поручились Александр Волошин, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова, Роман Троценко, актрисы Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт.

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СМИ: Прослушка Абызова началась за два года до его задержания

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Теги: михаил абызов, прослушка, фсб



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