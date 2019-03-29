Трамп обеспокоился высокими ценами на нефть и попросил страны ОПЕК увеличить добычу

Американский президент Дональд Трамп попросил страны ОПЕК увеличить добычу нефти, поскольку, по его мнению, цены на нее слишком высоки.

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С начала года цена на баррель нефти Brent выросла более чем на 10 долларов. Перед этим страны ОПЕК+ договорились постараться выровнять ситуацию на рынке.

Как отметил генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо, как раз для этого каждое государство обязалось сократить добычу нефти, на фоне чего заявления Трампа выглядят неуместными и "вызывают чувство неопределенности", пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее Трамп призывал Россию "убраться из Венесуэлы". В Кремле уже ответили на слова президента США.