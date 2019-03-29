МИД Бразилии потребовал отозвать российских военных из Венесуэлы

Российские военные должны покинуть Венесуэлу, если они направлены туда для поддержки режима президента Николаса Мадуро, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Бразилии Эрнесту Араужу.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 24 марта в Каракас прибыли два военных самолёта из РФ, доставивших 35 тонн груза и группу военнослужащих. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила это соответствующим соглашением между двумя государствами, подписанным в мае 2001 года.

Как отметил Араужу, присутствие российских военных в Венесуэле с целью продления срока пребывания Мадуро у власти приведут к "ещё большей трагедии" для страны — к росту количества голодающих и эмигрирующих.

"Любые обстоятельства способствующие страданиям венесуэльского народа должны быть устранены", — передаёт ТАСС слова главы бразильского МИД, сказанные в интервью Reuters.

Министр также отметил, что преодолеть социально-экономический кризис, который углубляется оказанием Москвой поддержки режима Мадуро, может быть преодолён только путём проведения выборов при руководящей роли временного правительства во главе с так называемым лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. По мнению Араужу, российская сторона осознаёт эту данность.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Боливарианской республики провозгласил себя и.о. президента страны вместо Мадуро, недавно занявшего пост главы государства во второй раз и не признанного Организацией американских государств и Вашингтоном.