США: Ким Чен Ын не продемонстрировал готовность обеспечить денуклеаризацию КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пока не продемонстрировал готовность выполнить взятые на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео. "Председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] еще не продемонстрировал, что готов выполнить взятое на себя обязательство. Однако я продолжаю считать, что напряженная работа и дипломатические усилия могут привести нас туда", - отметил госсекретарь, говоря о денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Пхеньян может отказаться от дальнейших переговоров с США по ядерному разоружению.

Как сообщает ТАСС, замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи рассказала о нежелании страны идти на какие-либо уступки Соединённым Штатам. В этой связи КНДР не собирается и продолжать такого рода переговоры.

Кроме того Цой Сон Хи возложила ответственность на американцев за срыв саммита в Ханое. Тогда во время переговоров в расширенном составе госсекретарь США Майк Помпео и помощник президента США по безопасности Джон Болтон "внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров верховных лидеров КНДР и США, в результате саммит закончился без какого-либо значимого результата".