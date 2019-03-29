СМИ: Роскачество разработало новый ГОСТ для детского питания

Роскачество разработало новый ГОСТ, регламентирующий методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, сообщили СМИ.

Причиной разработки новых стандартов, как передают "Известия", стало проведённое ведомством в конце 2018 года исследование, подтвердившее, что в большинстве случаев маркировка товара не соответствует заявленному составу продукта. В частности, проблема заключается в недостоверной информации о содержании в детских смесях биологически значимых элементов — нутриентов.

"Фактические концентрации микроэлементов и витаминов могут отличаться от заявленных, — рассказала изданию замглавы Роскачества Елена Саратцева. — Смеси, где обозначено большее содержание кальция или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми".

Разработанный ведомством ГОСТ предполагает контроль над тем, из каких конкретно ингредиентов должно быть изготовлено детское питание, а также лабораторный контроль наличия белков, жиров, углеводов, токсичных веществ и других параметров.

Также новыми стандартами ограничен объём полинасыщенных жирных кислот от общего содержания жира, которые, как отметили в Роскачестве, важны для правильного развития головного мозга младенца, но их передозировка может вызвать побочные эффекты в виде головной боли и тошноты, а при постоянном переизбытке — снижение массы тела.