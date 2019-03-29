29 Марта 2019
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"Газпром" купит часть активов "Кыргызнефтегаза"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и первый вице-премьер Республики Кыргызстан Кубатбек Боронов подписали Дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества "Кыргызнефтегаза". Об этом сообщается на официальном сайте "Газпрома".

Подписание состоялось в присутствии президентов РФ и Киргизии Владимира Путина и Соорнобая Жээнбекова.

"Дорожная карта предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий, — отметили в "Газпроме". — В частности, планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки".

Газпром, Дорожная карта, Киргизия(2019)|Фото: www.gazprom.ru

Вчера также состоялась рабочая встреча Миллера и Жээнбекова, в ходе которой были обсуждены текущие вопросы и перспективы сотрудничества. Президент Киргизии, в частности, высоко оценил деятельность "Газпрома" по развитию газотранспортной системы среднеазиатской страны и повышению уровня её газификации.

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"Газпром" купит часть активов "Кыргызнефтегаза"

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Теги: Газпром, Кыргызнефтегаз, Киргизия, Алексей Миллер, Кубатбек Боронов, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, Дорожная карта, активы



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