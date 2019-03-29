Red Wings предложила запретить зажигалки на борту

Авиаперевозчик Red Wings намерен обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета.

Такая идея возникла у авиакомпании после возгорания пассажирского кресла на рейсе Екатеринбург - Анталья.

Инцидент произошел 26 марта. Во время набора высоты один из пассажиров, сидевший на месте 37А, пожаловался на запах гари. Бортпроводники обнаружили тление обшивки данного кресла. Возгорание было ликвидировано, рейс был продолжен и завершился успешно.

После этого Red Wings начала внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что причиной тления кресла стало использование зажигалки пассажиром.

В настоящее время Международная ассоциация воздушного транспорта не запрещает пассажирам проносить на борт зажигалки, однако в количестве не более одной штуки, сообщают "Ведомости".