Закончено расследование против жителя Урала, едва не спровоцировавшего железнодорожную катастрофу

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 19-летний молодой человек.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, в ноябре 2018 года житель города Новая Ляля, находясь в полосе отвода железнодорожного однопутного участка пути на перегоне станций Ляля - Разъезд, накладывал на рельсы старые деревянные шпалы. Таким образом, злоумышленник хотел посмотреть торможение поезда.

Как считает следствие, это создавало угрозу эксплуатации транспорта, что могло спровоцировать железнодорожную катастрофу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.