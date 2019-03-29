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Общество Свердловская область Уральский ФО

Закончено расследование против жителя Урала, едва не спровоцировавшего железнодорожную катастрофу

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 19-летний молодой человек.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, в ноябре 2018 года житель города Новая Ляля, находясь в полосе отвода железнодорожного однопутного участка пути на перегоне станций Ляля - Разъезд, накладывал на рельсы старые деревянные шпалы. Таким образом, злоумышленник хотел посмотреть торможение поезда.

Как считает следствие, это создавало угрозу эксплуатации транспорта, что могло спровоцировать железнодорожную катастрофу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

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Закончено расследование против жителя Урала, едва не спровоцировавшего железнодорожную катастрофу

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Теги: железная дорога, рельсы



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