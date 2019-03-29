На льготные авиаперевозки на Дальний Восток дополнительно выделять 2,5 млрд рублей

Кабмин дополнительно выделит 2,5 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока.

После этого льготными перевозками смогут воспользоваться 380 тыс. пассажиров, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"В текущем году предусмотрено 3,8 млрд рублей, средства должны компенсировать перевозчикам те скидки, которые они дают для пенсионеров, студентов, инвалидов и их сопровождающих, - сказал Медведев.

Говоря о пассажирских перевозках на Дальний Восток, премьер-министр напомнил, правила предоставления субсидий в 2018 году были изменены. По итогам прошлого года пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 10%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, субсидирование региональных авиаперевозок в ближайшие три года будет увеличено на 15 млрд руб. Поправки в федеральный бюджет внесло Правительство. Речь идет о перелетах, осуществляемых без остановки в Москве. Всего в 2019-2021 гг. региональные авиакомпании получат 24,9 млрд руб. субсидий. В Минтрансе поправки объявили мерами по исполнению "майского указа" президента в части модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Бюджетные средства в 2018 г. получали 22 авиакомпании, которые выполняли рейсы, минуя Московский авиаузел. По мнению источников отрасли, увеличение субсидий позволит расширить маршрутную сеть.