Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В России названы самые высокие зарплаты в среднем по стране.

Список составил Росстат по итогам января 2019 года в разных видах экономической деятельности. Самые самый большой заработок - около 80 тыс. руб. - отмечается в сфере добычи полезных ископаемых. Далее следуют финансовая (более 77 тыс. руб.) и страховая (более 66 тыс. руб.) деятельность. На четвертом и пятом местах - научно-техническая деятельность (около 61 тыс. руб.) и область хранения и транспортировки (47 тыс. руб.). соответственно.

Средняя зарплата в январе по стране составила более 42 тыс. руб. Это на 8,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Тогда средняя зарплата составляла 39 тыс. руб., сообщает RT.

Как сообщалось ранее, Росстат будет публиковать данные о доходах населения раз в квартал.

По словам главы ведомства Павла Малкова, публикация ежемесячных данных будет приостановлена. Ведомство также изменило методику подсчета доходов населения.

Все показатели за последние шесть лет будут пересчитаны по новому стандарту. Как отметил Малков, новая методика "намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные". Как именно изменена методика, он не уточнил.

Также сообщалось, что Росстату необходима реформа в отношении и команды, и принципов работы.

Такое мнение высказал первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, служба пользуется устаревшими технологиями, что приводит к "ужасным" по качеству расчетам. Роль ведомства ​особенно повышается сейчас, когда власти приступили к реализации национальных проектов, считает первый вице-премьер.