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Экономика В России

Поставки томатов из Турции могут увеличиться втрое

Министерство сельского хозяйства России предложило в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.  

Ведомство предлагает увеличить объем поставок до 150 тыс. т в год. С 1 ноября 2017 года в Россию из Турции привозят 50 тыс. т томатов.

В конце декабря 2018 года Минсельхоз предлагал увеличить квоту на ввоз в РФ свежих помидоров из Турции в два раза, до 100 тыс. т, сообщает Газета.ру.

Импорт турецких помидоров и другой сельхозпродукции запрещен с января 2016 г., после того как турецкий истребитель сбил российский Су-24. Ряд ограничений уже сняты, премьер Дмитрий Медведев в мае 2017 года заявлял, что взаимное снятие ограничений не коснется поставок томатов.

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Поставки томатов из Турции могут увеличиться втрое

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Теги: Турция, томаты, продукты



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