В России резко подорожали авиабилеты

В России с начала года стоимость авиабилетов в экономклассе подорожала на 7,5%.

Как говорится в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта в адрес вице-премьера Максима Акимова, темпы подорожания авиабилетов за два месяца втрое выше, чем за весь прошлый год.

Как отмечается в обращении, на это повлиял рост цен на горюче-смазочные материалы на 30%, а также увеличение расходов в аэропортах на каждый вылет.

Пока неизвестно, каким образом правительство намерено решать эту проблему, сообщает "Коммерсант".

В феврале сообщалось, что цены на авиабилеты за декабрь-февраль по разным направлениям увеличились на 5-33 процента. Это отмечали сервисы их электронной продажи. Перевозчики заявляли, что работают на грани себестоимости, и напоминали об ослаблении рубля. Эксперты уточняли, что компаниям пришлось повысить цены, чтобы возместить расходы.

Как сообщалось ранее, сервисы продажи билетов констатируют увеличение среднего чека на перелеты зимой 2018–2019 годов.

Так, по информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17%, с 11,4 тыс. до 13,4 тыс. руб., на международных линиях рост цены составил 23%, с 18,3 тыс. до 27,3 тыс. руб. По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7%, до 7,4 тыс. руб., за рубеж — на 5%, до 47 тыс. руб. В сервисе OneTwoTrip говорят, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что и в 2018 году наблюдался средний рост тарифов на 5–7% при инфляции в 4,5%. При этом расходы перевозчиков росли в два раза быстрее, но авиакомпании не могут поднять цены так, чтобы компенсировать этот рост, из-за высокой эластичности спроса по цене.