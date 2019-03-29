29 Марта 2019
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Наука и техника В России

В "Роскачестве" составили рейтинг лучших смартфонов

"Роскачество" и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний провели совместное исследование, в рамках которого были названы лучшие смартфоны.

Специалисты проверили более 300 моделей по 229 параметрам качества и безопасности. Их интересовали такие параметры, как мощность, многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса, а также специфические — например, разблокировка устройства.

В результате лучшим устройством стал Samsung Galaxy S10. За ним идут смартфоны Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e. Также в пятерке лидеров — Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS Max.

Как отмечают специалисты, гаджеты Samsung продемонстрировали лучшее качество звука и звонков, емкость батареи, а также прочность и водонепроницаемость.

Тем временем, iPhone XS Max делает лучшие фото и видео, однако проверку на прочность данная модель провалила, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в феврале Samsung провела презентацию своих новых гаджетов. "Гвоздем программы" стал смартфон Samsung Galaxy Fold со складным безрамочным дисплеем и сразу шестью камерами.

Три из них поместили на задней стороне, две на внутренней, а еще одну оставили на лицевой. В разложенном состоянии диагональ экрана достигает 7,3 дюйма, а внешний дисплей имеет диагональ 4,6 дюйма, причем им можно пользоваться и в сложенном состоянии.

Также модель получила 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной. Гаджет оснастили двумя аккумуляторами, современным процессором, а также сканером отпечатков пальцев. Модель может заряжаться сама и одновременно заряжать другие устройства с помощью беспроводной технологии.

А недавно Huawei обошел IPhone в рейтинге лидеров современных смартфонов.

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В "Роскачестве" составили рейтинг лучших смартфонов

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Теги: Роскачество, смартфоны



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